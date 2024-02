Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Kuigi Järvamaa ja Viljandimaa on endiselt Mandri-Eesti kaks kõige turvalisemat maakonda, on Kesk-Eesti politseijaoskonna juht Janno Ruus mures, kuidas saada korrakaitsjaid tööle nii, et nad ka tööle jääksid. «Jah, oleme küll turvaline maakond, kuid Järvamaale on järjest keerulisem leida inimesi, kes seda turvalisust tagaksid,» lausus Ruus. «Eriti politseiharidusega inimest, kelle saaksime kohe tööle panna. Kui ametikoha ka täidame, siis pigem muu kõrgharidusega inimesega, kes tuleb esmalt suunata politseikooli õppima.»