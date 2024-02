Paide korvpallurite jõud rauges poole mängu peal

Esimene mänguveerand oli publikule igati nauditav. Noored korvpallikooli kasvandikud Virumaalt pakkusid tabavaid kaugviskeid ja kogenud paidelased tegutsesid aktiivselt kaitses ning korvi all vastaseid eksima sundides ning sellest ise kasu noppides. Esimese poolaja edu 23:20 oli kõigile mõneti üllatav, sest esiliiga tegemistega kursis olevad korvpallisõbrad arvasid, et korvapllikool haarab kohe alguses ohjad.