Lisaks Raija Merilä maalidele on kohvikus väljas mitukümmend tööd Soomest, Eestist ja teistest riikidest. Suurem osa teoseid on maalitud õlivärvidega, aga näha on ka mõned akrüülmaalid, akvarellid, graafikad, prindid ja kunstfotod.