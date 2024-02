Sirjelinnu lauluõpetaja Sirje Grauberg ütles, et korraldab talvelaulu 2001. aastast alates. "Võib-olla koroona ajal jäi aasta või paar vahele, aga üle 20 aasta on Talvelaul kohe kindlasti toimunud," meenutas ta.

Alguse sai see Graubergi sõnul sellest, et talvest on kirjutatud nii palju ilusaid laule, kuid lastel pole kohta, kus neid esitada. "Nii ma mõtlesingi, et miks ei võiks olla üks ilus talvelaulude kontsert keset talve, kus talvest laulda.