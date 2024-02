Tantsulust hoiab Väikseid Viiske koos juba kümme aastat

Tantsurühma juhendaja Monika Kirss meenutas, et rühm saigi alguse täpselt kümme aastat tagasi, kui oli viimane päev segarahvatantsurühm Järvamaa tantsupeole kirja panna. "Panime rühma kirja ja siis polnud enam taganemisteed. Tuligi rühm päriselt kakokku ajada ja hakata tantse õppima. Aga hakkama saime, sest tantsupeol me igatahes üles astusime," lausus ta.

Algusest peale on rühmas tantsinud lisaks Monika Kirsile Kaarel Kirss, Merlin Kägu ja Sirje Laan. "Türi kultuurikeskus on olnud meie kindel tagala, kus tunneme, et oleme olnud hoitud ja alati oodatud," kiitis ta.