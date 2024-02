Kesk-Eesti politseijaoskonna Paide politseimaja politseinikel on muret pahale teele läinud noortega, sest ligi 80 Järvamaa noort panid eelmisel aastal toime üle saja süüteo. Valdavalt olid need seotud sõltuvusainete, see on suitsetamise ja alkoholi tarvitamisega, kuid mitte ainult.