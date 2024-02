Paides ja Türil lõid kogunemistega kaasa ka kutselised päästekomandod, kellele vabatahtlikud on alati väljakutsel vajalikuks abi- ja taustajõuks.

Järvamaa vabatahtlik päästja Meelis Välimäe ütles, et selline paraadsõit, kus osalevad kõik Järvamaa vabatahtlikud leidis aset esmakordselt. "Tavaliselt oleme teinud selliseid ringsõite 112 päeva puhul piirkondlikult, aga nii, et kõik tulevad ühte kohta kokku, pole me varem teinud," selgitas ta.