Võõrleegionäri karjäär jätkub Türgi esiliigas

Paide Linnameeskonna spordidirektori Gert Kamsi sõnul otsiti Trawallyle uut väljakutset ning Tuzlaspordi huvi oli väga konkreetne. “On hea meel, et järjekordne Paide mängija saab end välismaal proovile panna. Foday tegi Kalevis kaks väga korralikku hooaega ja head statistikat, aidates oma väravatega Kalevi eurokohale. Kuna meil on tema positsioonil mitmeid noortekoondise talente, on Türgi esiliiga tema karjääris suurepärane võimalus,” lisas Kams.