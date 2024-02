PILDID ⟩ Regionaalminister Madis Kallas külastas maakonna arendusorganisatsiooni

Siret Pihelgas sõnas, et sihtasutuses on hulk ametikohti, mis on seotud riigi poolt tellitud teenuste ja ülesannete täitmisega ning on tähtajatud. "Ent päris mitmed hädavajalikud positsioonid on projektipõhised ning selle pärast tähtajalised, mis ei taga järjepidevust töös ning planeeritud tegevustes. Aktuaalne näide on see, et hetkel ei saa edasi minna maakonna hariduskokkuleppega, sest eelmisel aastal lõppenud projektiga lõppes ka haridusuuendaja leping ning seetõttu puudub selle leppe elluviija.”