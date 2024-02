Türi valla haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Triin Pärna ütles, et vallale teadaolevalt elas majas neli inimest, kellest kolm olid põlengu hetkel ka kodus. Üks elanik tulekahju hetkel majas ei viibinud. Kaks elanikku pääsesid põlevast majast välja omal jõul ja üks kahjuks hukkus.

Kuna kustutustööde järel majja jääda ei saanud, leidsid sealsed elanikud endale eile ise sugulaste ja tuttavate juures peavarju. Pärna sõnul jäi üks korter maja teisel pool otsas tulest ja veest peaaegu puutumata, kuid ülejäänud muutusid elamiskõlbmatuks. "Inimesed said sealt eile kustutustööde järel oma asju veel välja tuua, kuid kas need on kasutuskõlblikud ja mida kõike nad edaspidi eluks ja toimetulekuks vajavad, selgub lähiajal," märkis ta.