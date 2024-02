Krossisõitjad jõudsid poodiumile

Kõige kiiremad olid rajal MX Open ja 125cc klassid. MX Open klassi üldliider Sebastian Leok jäi Itaalia meistrivõistluste tõttu kolmandast etapist eemale ja see andis võimaluse teistele. Kogu võistluspäeva domineeris Juri Vinogradov. Ta näitas juba ajasõidus, et on teistest üle ja nii läks ka võistlussõitudes. Vinogradov võitis mõlemad sõidud ning teenis ka 50 punktiga etapivõidu.