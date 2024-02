Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Hädaabinumbri 112 päeva puhul kogunesid pühapäeval Järvamaa vabatahtlikud päästekomandod, Alre kiirabitöötajad ja vabatahtlikud politseinikud ringsõidule, et teavitada elanikkonda oma abivõimekusest luua inimestele turvatunnet. Paides ja Türil lõid kogunemistes kaasa ka kutselised päästekomandod, kellele vabatahtlikud on alati väljakutsel abi- ja taustajõuks.

Paide linnameeskonnaga liitus 20aastane Kameruni ründaja Abega Enyang Ngu, kes eelmisel hooajal mängis Usbekistani meistriliiga meeskonnas FK Turon. Enne seda kuulus ta oma kodumaal tegutsevasse Destiny Restoration Sport noorteakadeemiasse. Linnameeskonna uus tipuründaja ütles, et on proovikivideks valmis ning avanenud võimalusest põnevil. «Läbirääkimiste alates sain kiiresti aru, et soovin Paidega liituda. Klubi näitas minu vastu siirast huvi, usku ja pühendumust. Hindan seda kõrgelt ja teen kõik endast oleneva, et usaldust tugeva pingutuse ja väravatega väärida,» lausus ta.