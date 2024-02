PROOVI JÄRELE ⟩ Vastlapäeva toidud Kesk-Eesti moodi

Haki sibul ja liha väikesteks tükkideks. Prae suitsuliha- ja pekitükid suurel mõõdukalt kuumal pannil kuldseks. Seejärel lisa hakitud sibul ja prae, kuni sibul on pehmenenud ja sega kruubipudru hulka. Lisa segusse ka riivitud kartul. Küpseta ahjus porgand, lillkapsas ja brokoli pehmeks ning maitseta soola ja pipraga. Kui köögiviljad (porgand, lillkapsas ja brokoli) on küpsenud, siis tükelda need ära ja lisa vorstisegusse. Seejärel maitsesta segu soola, pipra ja majoraaniga parajaks.