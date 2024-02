Türi valla parimad tulevad metsameeste, leiutajate ja vanatehnikasõprade seast

«Tundub, et inimestel on endiselt huvi metsa tulla. Me oleme ka mõelnud, et kui huvi ära kaob, siis me rohkem ei korralda seda päeva, aga seni huvi jagub ja rahvast tuleb aina juurde,» võttis RMK Viljandimaa metsaülem Elor Ilmet laupäeval olnud Tõrvaaugu metsa- ja matkapäeva kokku.

Foto: Dmitri Kotjuh