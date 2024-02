Türi tulekahju varahommikul avastanud ja Häirekeskusesse helistanud naine selgitas, et tema elab sealsamas, ülejärgmises majas. "Nägin hommikul, et selle maja katuse alt tuleb kohutav suits ja eterniidi praksumist oli ka juba kuulda, leeke veel siis polnud," kirjeldas ta. "Jooksin sinna ja läksin koridori sisse, karjusin koridoris täiest kõrist ja üks vene keelt kõnelev naine tuli siis välja. Lõhkusime ülemise korteri ukse taga ja hüüdsime, et keegi kuuleks ja välja tuleks, aga see uks kahjuks ei avanenud."