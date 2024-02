Järvamaa ettevõtete eelmise aasta tunnustusüritusel aasta uuendaja tiitli pälvinud YOOK Production ASi tegevjuht Katre Kõvask sõnas, et 2200 ruutmeetrit suure tehase käivitus on andnud Türi ligi sajandipikkuse tavaga piimatööstusele täiesti uue sisu ja vormi.

Eesti ettevõtjad investeerisid tehasesse ligi 13 miljonit eurot ja selle aastane tootmisvõimsus on 20 miljonit liitrit kaerajooki, mis teeb 20 000 rekatäit. «Kogu tootmine on maksimaalselt automatiseeritud,» ütles Kõvask. «Alustame tasa ja targu, praegu on tootmise poolel ühes vahetuses tööl seitse inimest, kogu ettevõtte suurus on aga 15 inimest.»