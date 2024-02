Roosna-Alliku mudilaste karikasari alustab juba kuuendat hooaega

Tiiu Väli naljatas, et teeb seda ikka ja jälle lapsevanemate tungival soovil. Oma lapsi eelnevatel aastatel karikasarja osalema viinud Egle Lepp on öelnud, et selline väike armas spordivõistluste sari on lastele hea koht spordiga esimeste kokkupuudete tegemiseks. "Kohe suurele ja rahvarohkele üritusele minnes ehmatavad mudilased sageli ära. Aga Roosna-Alliku sari on väike ja toimub rahulikus keskkonnas ning sealt saab laps esimesed positiivsed emotsioonid," kiitis ta.