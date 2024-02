Järvamaa vapimärgi pälvib Kaarel Aluoja

SA Järvamaa nõukogu esimees Toomas Tammik ütles, et vapimärgile esitati viis kandidaati ja kuna kõik on väga tublid järvalased, siis oli komisjoni töö raske. Tammik toonitas, et ta ei ütle seda viisakusest, vaid ka tegelikult on väga raske viie äärmiselt tubli inimese seast ühte välja valida. «Õnneks polnud vaja nõukogus salajast hääletust teha ja lõpuks oli otsus konsensuslik,» sõnas ta.