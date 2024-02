Notarid: kinnisvaratehingute tõestamine Järvamaal vähenes

„Kaugtõestamiste arvu jäämine sisuliselt samale tasemele olukorras, kus nii ametitoimingute kui ka kinnisvaratehingute tõestamise arvud on selges languses, näitab, et e-lahendused on ka notarite töös aina olulisemal kohal,“ sõnas Saar-Johanson. „Kaugtõestamise näol on tegemist klientidele mugava lahendusega, mis võimaldab muu hulgas teha kinnisvaratehinguid neil, kellel ole võimalik notaribüroosse kohale ei tulla. Samuti aitab see sageli klientide aega kokku hoida.“