Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Tootmisliinid mürisevad, kaerast valmiv jook on läbinud torudest ja mahutitest koosneva labürindi ning liigub nüüd pakkidesse, mis saavad korgi peale ja sõidutatakse suurtel alustel laoruumi. Siin-seal askeldavad ringi valgetes kitlites inimesed oma töötempot masinatele vastavaks kohandades. Kui keegi võõras sattunuks esmaspäeva lõunaajal Türile rajatud Baltikumi esimese kaerajoogitehase tootmisruumidesse, võinuks ta eksinult arvata, et selline tegevus on seal käinud juba aastaid. Kuigi aasta ja neli kuud tagasi nurgakivi saanud kaerajoogitehases tehti katsetusi juba detsembris ja jaanuaris, siis ühe töövahetusega täiemahuline tootmine algas põhimõtteliselt alles nüüd.

* Maakonna kõrgeima autasu – Järvamaa vapimärgiga tunnustatakse tänavu Laupa põhikooli direktorit Kaarel Aluoja. SA Järvamaa nõukogu esimees Toomas Tammik ütles, et vapimärgile esitati viis kandidaati ja kuna kõik on väga tublid järvalased, siis oli komisjoni töö raske. Tammik toonitas, et ta ei ütle seda viisakusest, vaid ka tegelikult on väga raske viie äärmiselt tubli inimese seast ühte välja valida. «Õnneks polnud vaja nõukogus salajast hääletust teha ja lõpuks oli otsus konsensuslik,» sõnas ta.

* Muinsuskaitseamet eraldab tänavu kultuurimälestiste korrastuse taotlusvoorust toetusi 2,54 miljonit eurot ja omandireformi käigus tagastatud ehitismälestiste taotlusvoorust kolm miljonit eurot. Kogumahus 5,54 miljoni euroga toetab amet nii ehitis-, kunsti-, ajaloo- ja arheoloogiamälestisi kui ka muinsuskaitsealadel asuvaid hooneid. Toetusraha eest saab kaunima ilme ka nii mõnigi Järvamaal asuv ajaloolise väärtusega hoone.

* Muusikastuudio Sirjelind eestvedamisel tähistati eelmisel laupäeval Väätsa rahvamajas draakoniaasta saabumist talvelaulude kontserdiga. Sirjelinnu lauluõpetaja Sirje Grauberg ütles, et korraldab laulupäeva Talvelaul 2001. aastast alates. «Võib-olla koroonaajal jäi aasta või paar vahele, aga üle 20 aasta on see kohe kindlasti olnud,» lausus ta.

* Türi vald lõi agaralt kaasa sõbrapäeva üleskutses moodustada inimketina Eesti suurim süda. Selleks kogunesid türilased eelmise pühapäeva õhtupoolikul spordihoone juurde, et üritada pildile saada süda, mis teeks kõigile teistele Eestimaa südametele silmad ette.

* Möödunud nädala­vahetusel selgusid Lasnamäe kergejõustiku­hallis U18, U20 ja U23 vanuseklassi talvised Eesti meistrid. Stardis olid ka järvalased, kes jõudsid poodiumikohale.