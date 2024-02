Algas tulude deklareerimine

MTA füüsilise isiku teenuse juht Annika Oja sõnul on tuludeklaratsioon on MTAle teada olevate andmete põhjal suures osas küll eeltäidetud, kuid oma andmete õigsuse eest vastutab inimene ise ning lisatulud, mis on teenitud näiteks erinevate platvormide kaudu, tuleb igal ühel deklaratsioonile ise märkida.

„Kui eeltäidetud andmetesse on sattunud ebatäpsusi, näiteks kinnisvara, mille müügilt tulumaksu tasuma ei pea, tuleks see inimesel endal kustutada. Kuid ka vastupidi: kui teenitud tulu on deklaratsioonist puudu, näiteks on teenitud tulu platvormil, saadud üüritulu, välistulu või ümbrikupalka, tuleb need andmed endal sisestada,“ selgitas Oja.