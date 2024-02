GALERII ⟩ Maadlejad kogunesid Johannes Kerdi mälestuse auks Koeru

Maadlusklubi Järvamaa Matimehed treener ja Johannes Kerdi mälestusvõistluste üks korraldajatest Jaak Tammik meenutas, et antud, kahepäevase formaadiga võistlused said tegelikult alguse 2010. aastal ja siis kandsid need Maalehe maadlusturniiri nime. „Korraldasime neid võistlusi kümmekond aastat, seejärel tuli pisikene paus, ootamatult lahkus ka võistluste pea- ja aukohtunik Johannes Kert ning tema auks korraldasimegi 2022. aastal Türil needsamad võistlused,” avaldas ta.