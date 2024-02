Parempoolsed peavad Järvamaal Talvekooli

Talvekool keskendub Euroopa julgeolekule, migratsioonile, konkurentsivõime tõstmisele, energeetika- ja kliimaküsimustele. „Lähima viie aasta peamisteks väljakutseteks on Euroopa iseseisva julgeoleku suurendamine ja majandusliku konkurentsivõime tõstmine. See tähendab, et päris mitmes valdkonnas tuleb nii Euroopa eesmärgid kui ka regulatsioonid kriitiliselt üle vaadata,“ märkis Parempoolsete volikogu esimees Ilmar Raag.