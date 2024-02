Viimasel ajal on suurenenud satelliit-telefoni numbritelt Eestisse tulevate kõnede hulk, mille eesmärk on meelitada inimesi tundmatule ja tasulisele välismaisele numbrile tagasi helistama.

Telia riskijuhi Andreas Meistri sõnul on sellistele õngitsuskõnedele üheks iseloomulikuks jooneks lühike kõne kutsung, millele ei pruugi jõuda kõne saaja vastata. Samuti tehakse kõnesid reeglina öösiti – võimalik, et selle eesmärk on kasutada ära inimeste madalamat tähelepanu.