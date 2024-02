Nõukogudeaegse kontori saalist sai muinasjutuline peostuudio

Peostuudio omanik Kai Catherine Kerman ütles, et ta pole küll põline paidelane, kuid kolme aasta eest linna elama kolides sai talle kiiresti selgeks, et laste sünnipäevadeks ja suuremale suguvõsale pidudeks sobivaid kohti linnas väga ei ole. «On küll armas väikelastele mõeldud mängutuba Triangel, aga kui sinna juba kuuendat-seitsmendat korda last sünnipäevale viia, siis muutub see paratamatult igavaks,» lausus ta.

Kerman sõnas, et tema perel on suhteliselt suur suguvõsa, kes armastab tähtpäevade puhul koos käia. «Ikka nii, et koos on vähemalt kolm põlvkonda. See eeldab, et peopaigas võiks ühtviisi tore olla nii vanaemadel-vanaisadel, emadel-isadel kui ka lastel,» lausus ta. «Kui nüüd järele mõelda, siis selliseid kohti on üsna raske leida ja nii pugeski mulle pähe mõte, et keset Eestit võiks üks selline kokkusaamiskoht ju olla.»