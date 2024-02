KUIVTOIDUPAKID, SATALLIITTELEFONID, KÜTUSEVARU JA LISAVOODID ⟩ Päästekomandod valmistuvad selleks, et kriisiolukorras neid päästa poleks vaja

Jätame kõrvale poliitilised tõmbetuuled, automaksu, tralli presidendi vastuvõtu kutsete ümber – elu Eestis on nagu vanajumala selga taga. Vähemalt praegu.

Aga mis saab siis, kui enam ei ole? See ei pea olema sõda, et käes oleks tõsine kriis, kus päästeväljakutsete ja abivajajate arv läheb üle öö hoomamatult suureks. Kui võtame talvel pikemaks ajaks ära näiteks elektri, siis on ühtäkki pime ja külm, kaardimaksed ei toimi, tanklast ei saa kütust ja poest toitu.