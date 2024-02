Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Regionaalminister Madis Kallas külastas eelmisel reedel riigikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni liikmetega Järvamaad, et tutvuda maakonna murede ja rõõmudega. Et äsja oli Kallase vastutusvaldkonnas, ühistranspordis suur muudatus – maakonnaliinidel lõppes tasuta sõit –, siis võttis Kallas kätte ja sõitis ühelt kohtumiselt Paides teisele kohtumisele Türil hoopis bussiga. Ka ajastus tõotas kõige paremat. Kuigi minister lahkus Järvamaa ühistranspordi keskusest teadmisega, et just sellest päevast alates saab bussis pileti eest maksta pangakaardiga, siis teenus pärastlõunases bussis siiski tööle ei hakanud ja ministril tuli pileti eest maksta sularahaga. Kuigi teekond Paidest kevadpealinna kestis napp veerand tundi, sai ministrilt kõige olulise kohta küsitud ja kohe esimese asjana avaldas ta maakonnale hea uudise.

* Oleme näinud pilte Ukrainast, kus Venemaa pommitab rindejoonest kaugel asuvaid rahumeelseid piirkondi, kortermajad põlevad ja kukuvad kokku, päästjad püüavad rusuhunnikutest elusid ja inimesed varandust päästa. Jätame kõrvale poliitilised tõmbetuuled, automaksu, tralli presidendi vastuvõtu kutsete ümber – elu Eestis on nagu vanajumala selga taga. Vähemalt praegu. Aga mis saab siis, kui enam ei ole? See ei pea olema sõda, et käes oleks tõsine kriis, kus päästeväljakutsete ja abivajajate arv läheb üle öö hoomamatult suureks. Kui võtame talvel pikemaks ajaks ära näiteks elektri, siis on ühtäkki pime ja külm, kaardimaksed ei toimi, tanklast ei saa kütust ja poest toitu. Kes päästaks aga päästjaid, et nad meid ka kriisiolukorras päästa saaksid? Järva- ja Raplamaa päästepiirkonna juhataja Tanel Vahter ütles, et kõige selle peale on päästeametis mõeldud. «Sel põhjusel oleme taganud, et päästjaid on komandodes ootamas kahe nädala (kuiv)toiduvaru,» selgitas ta. «Toidupakid on ka autodes juhuks, kui ees ootavad pikemad juhtumid.»