Teet Hanschmidt siirdub emerituuri

EELK konsistooriumi avalike suhete spetsialist Toomas Nigola kinnitas kirikuvalitsuse poolt, et tõesti on konsistoorium 6. veebruaril langetanud otsuse vabastada õpetaja Teet Hanschmidt Türi koguduse õpetaja ja Käru koguduse hooldajaõpetaja ülesannetest ning arvata emerituuri alates 1. märtsist. “Samast 1. märtsist on Türi ja Käru koguduste hooldajaõpetajaks määratud praost Katrin-Helena Melder,” avaldas ta.