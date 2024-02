Tartu sotsiaaldemokraadid esitasid endise Paide linnaarhitekti Euroopa Parlamendi valimiste kandidaadiks

“Elo Kiivet on toonud poliitikasse neid väärtusi, mida sotsiaaldemokraadid kannavad. Nendeks on hoolivus ja empaatiavõime, sügavad teadmised ja austus avatud dialoogi järele. Pean õigeks, et Euroopa Parlamendis oleks tugevalt esindatud kohalike kogukondade hääl ja kultuuripealinna Tartut sobib parimal viisil esindama just Elo,” ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Tartu piirkonna juht ja Tartu abilinnapea Lemmit Kaplinski.