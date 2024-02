Võrkpallurid tähistasid turniiriga klubi sünnipäeva

Reinfeld selgitas, et kuigi klubile pani ta Paide spordikooli lagunemise järel alguse 2000. aasta detsembris, siis segavõistkondade turniiriga on sünnipäeva tähistatud 23 korda. "Ühel koroona-aastal jäi turniir korraldamata, kuid kõigil ülejäänud aastatel on see alati toimunud," sõnas ta.