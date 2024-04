Paide Teater ja Theatrumi koostöölavastuse „Esimene kiri” saab täna lavaküpseks

„Esimene kiri” on Paide Teatri ja Theatrumi esmakordne ühine loometöö. Varasemalt on Theatrum mänginud Paides ja Järvamaal Väätsa mõisas külalisetendusi ning senine hea kontakt nii Paide Teatri kui kohaliku publikuga on nüüd viinud esimese koostöölavastuseni. Näidendi autor ja lavastaja Roos Lisette Parmas on lõpetanud EMTA lavakunstikooli 30. lennu – mille juhendajaks oli Lembit Peterson –, samalt kursuselt on ka lavastuse kunstnik Kalju-Karl Kivi ja kolm kaasategevat näitlejat Merlin Kivi, Mark Erik Savi ja Maria Teresa Kalmet.

„Esimene kiri” räägib kahest paarist, nende otsingutest ja püüdlustest armastada ja olla armastatud. Roos Lisette Parmas: „Kõikidest teemadest kõige enam paelub mind autori ja lavastajana armastuse mitmenäolisus, tema ambivalentsus. Kogu spekter – nagu ütleb üks tegelane selles näidendis poolnaljatlemisi: „Ja see armastus ja mitte lihtsalt „armastus-esimesest-silmapilgust, millest me kõik nii tüdinud oleme”, vaid kogu armastus, ma räägin: kogu spekter – platooniline kehaline iha vaba vastamata isamaa kolmnurk-armastus, mis-iganes-you-name-it…” Armastusse on justkui sisse kodeeritud tema paradoksaalsus. Kuidas ühel hetkel juhatab ta kätte kindla suuna ning kõik näib niivõrd selge ja teisel hetkel eksime armastuse keerdkäikudes ilma igasuguse valguseta; ühel hetkel näeme armastuses lunastust, teisel hetkel kannatust. Just see paradoksaalsus on „Esimese kirja” keskmes – kui erinevat valgust heidab armastus erinevatel hetkedel nii meie endi sisse kui ka meie ümber.”