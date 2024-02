Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Ajaleht Postimees avalikustas gümnaasiumi kevadiste lõpueksamite tulemused ja reastas koolid nende põhjal. Järvamaa koolidest on selles tabelis kõige kõrgemal kohal Paide gümnaasium (38.), kellele järgneb Koeru keskkool (70.). Paide gümnaasiumi direktor Margo Sootla ütles, et vaatab alati eksamitulemusi ja uurib ka edetabeleid, mida ajalehed nende põhjal koostavad. «Muidugi on eelmise aasta tulemuste ja õpilaste üle heameel. Olen rahul, et näitajad on aastate jooksul paremaks läinud ja suudame praegu toetada väga erinevate huvidega õpilasi,» lausus ta. «Igal juhul näitab see, et Paide gümnaasiumi avatud ning usalduslik koolikultuur toetab õpilaste pingutust ja õppimisele keskendumist ning siin on võimalik saavutada ka väga häid riigieksamite tulemusi.»