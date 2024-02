Kirde maakaitseringkonna simulatsiooniõppus Terav Ora toimus esmakordselt kolmes kohas korrga

„Tegemist on olulise õppusega, mis aitab meie ringkonnal paremini sidustada malevate staapide, partnerorganisatsioonide ja tänavu ka esmakordselt õppusest osavõtvate ussisõdalaste omavahelist koostööd,“ ütles KiMKRi ja Viru maleva pealik Jaanus Ainsalu. “Selliste õppuste osas on oluline tähelepanelikkus, hea meeskonnatöö ja kiire reageerimine. Samas info ja käsklused peavad liikuma mitte ainult kiirelt, vaid oluline on ka sellele eelnev arusaam ülesandest, infoallikate täpsustamine ja sisu analüüs, järelduste tegemine, otsustamine ning hea ja vahetu omavaheline suhtlemine. Õppusel harjutame koos oma partneritega laiapindset koostööd, et olla paremini valmis erinevateks olukordadeks, sh suuremateks õppusteks, mis toimuvad välitingimustes.“

Kaitseliitlased ja naiskodukaitsjad peavad simulatsiooniõpet väga vajalikuks, kuna see annab olulise eelise väliõppuste raames täita püstitatud ülesandeid tõhusamalt.

„Kuigi meie peaülesanne on valdvalt sama ehk aidata koostöös partnerorganisatsioonidega kaasa inimeste evakueerimisel kriisipiirkonnast, siis igal aastal on simulatsiooniõppusel teatud ülesanded erinevad, mis on huvitav ja arendav,“ ütlesid Alutaguse evakuatsioonirühmade ülemad Küllike Kullerkupp ja Kairi Johannes.

Õppusest Ussisõnad KiMKRIga liidendatud reservväelased, osalesid õppusel Terav Ora aga esmkordselt. Peale erinevaid õpitubasid, koostasid reservväelased käsu ja panid oma oskused proovile ka simulatsiooniõppes.