KOHALIKUD ON ŠOKEERITUD ⟩ Käravete mees ajas oma hämaraid tegusid otse suurpere kõrvalkorteris

Kohalikud rääkisid, et alevikku saabus suurel hulgal operatiivjõude juba päeval kl 13.30 ajal. Neile öeldi, et 66-aastasel elektritöödega tegelenud Lembitul võib kodus olla lõhkeainet. Hiljem selgus, et kahtlast ainet ka leiti.