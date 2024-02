Sihtkapitali “Andekas laps” toetused on jaotatud

Enriko Peilman õpib Paide Hammerbecki põhikooli 8. klassis. Ta on andekas motokrossisõitja. Eelmisel aastal saavutas ta Eesti noorte karikavõistlustel I koha ja Eesti meistrivõistlustel III koha. Vahetades võistlusklassi ja asudes sõitma suurema krossirattaga tuli ta maailmameistrivõistlustel 26. kohale. Enriko on tubli spordipoiss erinevatel aladel, käib võimalusel alati kooli esindamas ja saavutab häid tulemusi. Ta on väga motiveeritud ja sihikindel noormees. Ka Enriko õpitulemused on suurepärased.

Leene Martoja on väga mitmekülgsete huvide ja oskustega noor neiu, kes õpib Hammerbecki kooli 8. klassis. Ta huvitub alates käsitööst kuni tehnoloogiani välja. Leene mängib edukalt võrkpalli, on tubli kergejõustiklane ja tantsib rahvatantsu. Leene õppeedukus on väga hea ja ta on edukas erinevate ainete olümpiaadidel. Lisaks kohustuslikule õppekavale läbis ta eelmisel aastal Tartu Ülikooli täiendkoolitusprogrammi IT-õpikoda "Noored koodi".

Ken Krister Kiveste on 7 aastat tegelenud võistlustantsuga ja on koos paarilisega võistlustelt aina diplomeid, medaleid ja karikaid toonud. Värskeim saavutus on möödunud novembris karikavõistlustelt Lohkvas 1. koht Ladina-Ameerika tantsudes ja 2. koht standardtantsudes.

Karl Erik Kirss on Hammerbecki põhikooli 9. klassi klassivanem ja kooli õpilasesinduse president. Ta on väga abivalmis, rahumeelne ja kohusetundlik ning õpib hästi ja on edukas reaalainete olümpiaadidel, aga ka loodusteadustes ja inglise keeles. Karl Erik on ka tubli mälumängur, õpib muusikakoolis, laulab meeskooris ning teeb tervisesporti.