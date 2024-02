Spordihall tähistab 15. sünnipäeva

Spordikeskuse juhatuse liikme Indrek Kivimäe sõnul on need aastad olnud väga tegusad. "Spordihallis on võõrustatud arvukalt treeninguid ja võistlusi noorsportlastest rahvuskoondisteni. On toimunud kontserdid, tantsu- ja teatrietendused, messid ja palju muud," selgitas Kivimäe.

Sama hooga jätkub tegevus ka sel aastal.

Alates 1. veebruarist 2012 kannab hall E-Piim Spordihalli nime. Veebruari algul uuendasid AS E-Piim Tootmine, SA Paide spordikeskus ja Paide linn oma koostöölepet, mille alusel kannab hall ka järgmised neli aastat E-Piim spordihalli nime.

"E-Piima toetus on läbi aastate oluline olnud, aga eriti praegu, kui on rahaliselt keeruline aeg, on nende tugi väga suur," ütles Kivimäe.

Paide E-Piima tehase juht Randel Veerits sõnas, et nüüd, kus Paides on tehas avatud, tahab ettevõte eriti siinsele kogukonnale omalt poolt midagi pakkuda ja sporditegemise toetamine on selleks hea võimalus.