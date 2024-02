Kaitseminister tunnustas Järva maleva pealiku panust riigikaitsesse

„Hoidkem kokku sõltumata sellest, kas idanaabrist lähtuv oht peaks kunagi realiseeruma või mitte. Leidkem igas päevas rohkem positiivset kui negatiivset ja öelgem üksteisele hästi ning kiitkem pigem tihemini kui harvemini. Eestlastena oleme loomult kinnised, ent seda enam teeb südame soojaks kui keegi midagi hästi ütleb. Ka täna, vaadake enda kõrvale ja laiemalt saalis ringi. Meil on põhjust uhkust tunda, et oleme ehitanud ja hoidnud riiki, mis baseerub vabadusel, õiglusel ja õigusel,“ ütles minister Pevkur, lisades, et me anname ka edaspidi endast kõik, et oma vabadust hoida ja vajadusel hävitada iga agressor, kes julgeb üle Eesti riigipiiri astuda. „Me ei lase kellelgi Eestist üle sõita. Me hakkame vastu, võimsalt. Ja me pole enam üksi. Meil on sõbrad ja nii nagu ütleb NATO üks motodest – Koos oleme tugevamad!“ lõpetas Pevkur oma tänukõne.