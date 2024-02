Paides jääb personaalne postiteenus tasuliseks

“Omniva on personaalselt postiteenust osutanud juba 2007. aastast, kuid just viimastel aastatel on huvi teenuse vastu kasvanud ja näiteks eelmisel aastal pöördusid meie kliendid personaalse postiteenuse sooviga pea 8000 korral,” ütles Omniva juhatuse esimees Mart Mägi. Mägi hinnangul on kindlasti veel palju inimesi, kellele antud teenus sobib paremini kui näiteks postkontori külastamine, kuid kes pole personaalsest postiteenusest veel teadlikud. “Kulleri koju tellimist kiputakse pidama tasuliseks mugavusteenuseks, mistõttu ei oska maapiirkondades elavad inimesed võib-olla selle peale tullagi, et postiteenuste puhul see nii ei ole.”