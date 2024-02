Järvakat näeb maailmameistrivõistlustel

“Jakob Kulbin võttis juunioride Euroopa meistrivõistlustelt kaks pronksmedalit, võisteldes endast mitu aastat vanemate sportlastega. Ka Mehis Udam on näidanud sel hooajal väga head minekut,” ütles Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni spordidirektor Kauri Kõiv. “Seega kindlasti on Eesti koondise eesmärgiks võtta kodustelt tiitlivõistlustelt medal.” Eesti koondise nimekirja kuulub 20 sportlast, kokku on kahe vanuseklassi peale 16 stardikohta.