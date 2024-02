Demineerijad jätkavad ka täna Käravetel tööd ja küla jääb suletuks

Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht Maris Moorits ütles täna hommikul, et kell kümme jätkuvad Järva vallas Käravete külas tööd, mis algasid juba esmaspäeva pärastlõunal. Nagu kahel eelmisel päeval, tähendab demineerijate töö seda, et küla on võõrastele inimestele suletud ja sinna pääsevad üksnes elanikud.