58. Väinjärve veepidu naaseb traditsioonide juurde

Järvamaa suurimat ja traditsioonilisemat rannaüritust Väinjärve veepidu korraldab tänavu esimest korda uus meeskond - pidudega tuntuks saanud ning kohalikest noortest alguse saanud Wildin`Estonia. Korraldajad teevad sündmuse osas mitmeid muudatusi, neist olulisim on see, et minnakse tagasi traditsioonide juurde.