Päästeamet hoiatab: Käravetel on kuulda täna plahvatusi

"Vahetus läheduses elavad inimesed on päästjate ja politsei poolt teavitatud," kinnitas Moorits.

Moorits ütles täna hommikul, et kell kümme jätkuvad Järva vallas Käravete külas tööd, mis algasid juba esmaspäeva pärastlõunal. Nagu kahel eelmisel päeval, tähendab demineerijate töö seda, et küla on võõrastele inimestele suletud ja sinna pääsevad üksnes elanikud.

Järva vallavanem Toomas Tammik ütles, et kuigi ühe kortermaja elanikud pole oma koju naasta saanud, on nad leidnud ajutise peavarju lähedaste juures. «Vallavalitsus on valmis inimesi ajutise elamispinnaga aitama, kuid seda pole seni vajatud,» sõnas ta.

Tammik ütles, et juhtunuga hoitakse teda kursis. «Kui mõnel inimesel on antud sündmusega seoses abi vaja, võib kohe otse vallavalitsusse helistada ja siis vaatame, kas saame teda ise aidata või suunata mõne teise ametkonna poole,» lausus ta.

Esmaspäeva hommikul veidi pärast kella üheksat anti häirekeskusele teada, et Lääne-Virumaal üritas mees panna käes põlema pulbrit, mis plahvatas. Sündmuskohale saabusid peale politseinike ka päästjad, kiirabi ja demineerijad. Kannatanu, 66aastane mees, toimetati haiglasse.

Politseinikud on sellest ajast peale tegelenud juhtumi uurimisega. Läbiotsimise käigus leiti Käravetel asuvast korterist ja ligidal asuvast kuurist veel võimalikku lõhkeainet. Päästjad evakueerisid kortermaja elanikud ning teavitasid läheduses elavaid inimesi ja andsid neile edasisi juhtnööre. Praegu töötavad sündmuskohal demineerijad, kohapeal on ka politseinikud ja päästjad, et tagada piirkonna inimeste ohutust.