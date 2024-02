Hetkel saadetakse massiliselt õngitsussõnumeid, milles väidetakse, et maksud on tasumata ning suunatakse vajutama lingile 1200 euro suuruse trahvi vältimiseks.

"Ärge vajutage sõnumiga saadud lingile, sest see suunab teid võltsitud veebilehele. Seejärel väidetakse, et trahvi vältimiseks tuleb sisestada pangakonto või kaardi andmed. Tegemist on pettusega, mille ainuke eesmärk on kätte saada kogu teie raha," hoiatab PPA.