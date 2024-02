Käravetel jätkuvad demineerimistööd

Esialgsel hinnangul kestab sündmus täna hiliste õhtutundideni. „Kindlat tööde lõppu ei saa prognoosida, kuid palume elanikel arvestada, et tööd võivad kesta veel hommegi,“ ütles demineerimistööde juht. Politseinikud on piiranud ohuala Oja tee kortermajade piirkonnas ning hetkel on inimeste liikumine sündmuskoha läheduses piiratud. Korterelamute inimesed on leidnud ajutise peatuspaiga lähedaste juures. Teistele Oja teel elavatele inimestele on tagatud kojupääs, kasutades alternatiivseid teid. Inimesed lubatakse kodudesse tagasi esimesel võimalusel.