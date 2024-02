Käravere lõhkeaineleiust Säreverre ⟩ Ainult lennukipommidest koosnenud metsatukk sai enda nimele plahvatusohtliku rekordi

Eksib see, kes asvab, et Käravete demineerimisjuhtum on väga eraldlik. Ei, möödunud aastal oli Lääne regioonis demineerimissündmusi kokku 267, lõhkekeha ühikuid leiti kokku 3157. Inimesed plahvatuste tagajärjel vigastada ei saanud ega hukkunud.