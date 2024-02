Sotsiaaldemokraadid toetavad Marina Kaljuranna ja Sven Mikseri tagasivalimist Euroopa Parlamenti

"Euroopa Parlament võib tunduda kaugena, aga tegelikult toob ta Euroopa rahvaid kokku. Euroopa Liiduta ja tema parlamendita oleks meie manner ja vast kogu maailm vägagi ebastabiilsem koht. Koht, kus iseseisvat ja arenenud Eesti Vabariiki ei pruugiks olla. Seepärast on oluline, et Eestit esindavad Euroopa Parlamendis inimesed, kes on kindlalt väljas Eesti ja Euroopa julgeoleku ning demokraatliku ja õiglase ühiskonna eest. Marina Kaljurand ja Sven Mikser on selles end igati tõestanud," sõnas SDE Järvamaa piirkonna esimees Eimar Veldre.