Jahimehed on üha seaduskuulekamad

Keskkonnaameti järelevalveosakond kontrollib jahipidamise seaduslikkust. Jahipidamise dokumentide kontroll on jahimehega kohtudes üks nähtavamaid toiminguid, kuid see pole ainus jahijärelevalve ülesanne. Jahijärelevalve fookus on suunatud ebaseadusliku küttimise avastamisele ja jahiohutuse kontrollimisele.

Jahijärelevalve maht ja avastatud rikkumised jagunevad maakondade vahel erinevalt. Maakondades, kus on palju aktiivseid jahimehi ja suured on ka ulukite küttimismahud, on järelevalve sagedasem ja rikkumisi avastatud enam. Järvamaal on Keskkonnaagentuuri andmetel jahimehi üle 600 ja eelneval jahihooajal kütitud suurulukite arv ligi 2000. Nende näitajate poolest on Järvamaa jahindus ülejäänud Eestiga võrreldes väiksemamahuline ja järelevalve vaates rahulikum, sarnane on seis ka Hiiumaal, Valgamaal ja Põlvamaal. Kõige enam jahipidamist ja jahiseaduse rikkumisi on Pärnumaal, Harjumaal ja Saaremaal.

Eelmisel aastal Järvamaal ühtegi jahiseadusel alusel alustatud väärteomenetlust ei olnud. 2022. aastal alustati kolm väärteomenetlust, millest kahel juhul oli jahimehel jäänud tasumata jahipidamisõiguse tasu. Kolmas alustatud menetlus puudutas kolme ebaseaduslikult kütitud metskitse, kuid teo toimepanijat ei õnnestunud leida.

Allikas: Liivi Plumer