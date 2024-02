Noored leidsid end krõbekülmal talvepäeval järvejäält

Väinjärv, 17-külmakraadine pakane, noorkotkad on asunud püüdma kala – just selliselt võib kokku võtta ühe hommikupooliku, kui noorkotkad otsustasid minna järvele talipüüki proovima. „Mitmel noorel on huvi kalastamise vastu ning sellest tekkis ka mõte, et võiks midagi teistsugust teha," sõnas idee algataja Annika Mürk.