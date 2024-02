Järva valla aasta tegu, Karinu külaplats vajab veel kõpitsemist

Veebruari keskel kogunes Karinu rahvas vastlapäeva tähistama. Mägi oli küll väike, aga liud said pikad – seega võib Karinu rahvale ennustada head aastat, nagu pakkus Järva vallavanem Toomas Tammik, kes andis teada, et Järva valla aasta tegu 2023 on Karinu uus külaplats ja laululava.