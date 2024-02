"Kuna juba praegu juhib Roosna-Alliku lasteaeda Hellik PAIde lasteaia direktor, siis on plaan liita üheks asutuseks need kaks lasteaeda. Ning Tarbja lasteaia osa koos Viisu rühmaga läheks kokku Sookure lasteaiaga," rääkis Ivask.

Ta tõi ka välja, kui palju on hetkel linna lasteaedades vabu kohti - PAIde ja Tarbja lasteaia erinevatesse rühmadesse on vabu kohti mõlemasse paarkümmend, Sookuresse kolm ning Viisu ja Roosna-Alliku rühmad on täis.